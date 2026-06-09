График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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09 июня, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 9 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 9 июня

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Наиболее плотное движение в Москве 9 июня наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД в районе 72-го километра. Об этом сообщил ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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