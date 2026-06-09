Россияне могут уйти с работы, если температура в офисе превышает 28 градусов

Если температура в офисе превышает 28 градусов, россияне могут смело отказываться от работы. Об этом напомнили юристы.

Офисным сотрудникам с преимущественно сидячей и малоподвижной работой высокая температура может навредить здоровью. В связи с этим сотрудник вправе приостановить работу, письменно уведомив об этом начальника.

В заявлении важно указать показание термометра, зафиксированное в присутствии коллег, и сообщить о приостановке работы до устранения нарушения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.