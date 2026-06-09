ЦБ изменил порядок расчета официального курса евро к рублю

Центробанк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару, установленного Европейским центральным банком.

Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, необходимость изменить методику связана с низким объемом межбанковских операций с европейской валютой. В таких условиях даже одна крупная сделка способна заметно повлиять на курс евро.

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