09 июня, 06:30Общество
Россияне могут получать зарплату на банковскую карту другого человека
Россияне могут получать зарплату на банковскую карту другого человека. Однако нужно все это правильно оформить, чтобы избежать претензий со стороны налоговой. Необходимо заранее договориться с работодателем, подготовить письменное заявление, а потом составить дополнительное соглашение к трудовому договору.
После этого работодатель оформит платежное поручение, где укажет реквизиты получателя. Заключать допсоглашение с работодателем крайне важно. Если, например, после этого человек подает на банкротство, такая бумага поможет доказать, что он не скрывает доходы, а получает их на счет жены. Другой пример – направлять часть зарплаты на чужую карту могут те, кто платит алименты.
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