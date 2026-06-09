Россияне могут получать зарплату на банковскую карту другого человека. Однако нужно все это правильно оформить, чтобы избежать претензий со стороны налоговой. Необходимо заранее договориться с работодателем, подготовить письменное заявление, а потом составить дополнительное соглашение к трудовому договору.

После этого работодатель оформит платежное поручение, где укажет реквизиты получателя. Заключать допсоглашение с работодателем крайне важно. Если, например, после этого человек подает на банкротство, такая бумага поможет доказать, что он не скрывает доходы, а получает их на счет жены. Другой пример – направлять часть зарплаты на чужую карту могут те, кто платит алименты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.