Новости спорта: Овечкин исполнил зажигательный танец с Татьяной Навкой

Хоккеист Александр Овечкин исполнил зажигательный танец вместе с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой в рамках конкурса на лучший тверк.

Ким Чен Ын лично посетил тренировку женской команды "Нэгохян" после ее победы в Азиатской Лиге чемпионов. Команда стала первой в Северной Корее, выигравшей турнир. Лидер страны пожал руку каждой футболистке.

В индийской Калькутте демонтировали самую большую в мире статую Лионеля Месси. Конструкция простояла всего полгода. Из‑за сильного раскачивания на ветру власти признали ее небезопасной.

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