Российские юниоры смогут выступить с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта

Российские юниоры смогут выступить на мировой арене с флагом и гимном страны в 24 олимпийских видах спорта. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Например, юниоров допустили без ограничений к международным соревнованиям по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу. С государственными символами они смогут выступить в состязаниях по ски-альпинизму, керлингу, дзюдо и спортивной борьбе, плаванию, синхронному плаванию, водному поло, спортивной и художественной гимнастике.

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