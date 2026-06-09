09 июня, 08:00Транспорт
На строящейся станции "Звенигородская" метро Москвы идут отделочные работы
Станцию "Звенигородская" на новой Рублево-Архангельской линии метро Москвы планируют открыть осенью. Сейчас на объекте продолжаются архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных коммуникаций.
Станция оформлена в светлых и темных тонах с использованием алюминиевых панелей и камня. Перевозить пассажиров будут современные поезда "Москва-2026".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.