Новости регионов: на Эльбрусе начался летний сезон восхождений

На Эльбрусе начался летний сезон восхождений. Туристы могут насладиться видами, которые, по мнению ученых, однажды исчезнут. В Высокогорном геофизическом институте в Нальчике сообщили, что ледники на Эльбрусе за последние 50 лет отступили почти на 300 метров. Это показали исследования, которые провели на ледниках Азау, Малый Азау и Гарабаши. Главной причиной таяния называют региональное потепление.

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту в 10 километров. Затем серое облако стало смещаться вглубь полуострова. Вулкану Шивелуч присвоен красный код авиационной опасности. Это означает потенциальную угрозу для воздушных судов из-за риска попадания пепла в двигатели. Местным жителям рекомендовали оставаться в помещениях, закрыть окна и двери, использовать маски и респираторы.

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