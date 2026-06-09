В Москве выросла заболеваемость корью, краснухой и ветрянкой

Москвичи столкнулись с ростом заболеваемости корью, краснухой и ветрянкой. Вирусологи связывают ситуацию с отказом от вакцинации детей.

Врачи напоминают, что современные прививки обладают высокой эффективностью и снижают риск инфицирования на 95%. При этом вакцинация не исключает вероятность заражения полностью, но помогает значительно уменьшить риск тяжелого течения болезни и развития осложнений.

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