Выставка животных из приютов "Пушистый хвост" состоится в "Сокольниках"

В парке "Сокольники" 13 июня состоится выставка – пристройство животных из городских приютов "Пушистый хвост". Организатором выступил столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие пройдет с 10:00 до 17:00 на танцевальной площадке рядом с Домом детского творчества.

Гости смогут познакомиться с обитателями приютов и, если найдется питомец по душе, забрать его домой. Для этого понадобится лишь паспорт. Запланированы также мастер-класс от кинолога, консультации ветеринара и дефиле собак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.