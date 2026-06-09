09 июня, 07:15Транспорт
Водителей в РФ могут освободить от оплаты парковки в случае технических сбоев
Водителей хотят освободить от оплаты парковки, если внести деньги не удалось по причинам, не зависящим от них. Проект поправок подготовил Минтранс России.
Ведомство предлагает закрепить в законе все "альтернативные способы" оплаты на случай сбоев. Кроме того, предлагается добавить норму, которая позволит водителям вносить плату в течение суток после начала парковочной сессии.
Проблемы с оплатой парковок стали обостряться на фоне ограничений связи. У многих автовладельцев не получалось оплатить услугу через приложение.
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