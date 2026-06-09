Водителей в РФ могут освободить от оплаты парковки в случае технических сбоев

Водителей хотят освободить от оплаты парковки, если внести деньги не удалось по причинам, не зависящим от них. Проект поправок подготовил Минтранс России.

Ведомство предлагает закрепить в законе все "альтернативные способы" оплаты на случай сбоев. Кроме того, предлагается добавить норму, которая позволит водителям вносить плату в течение суток после начала парковочной сессии.

Проблемы с оплатой парковок стали обостряться на фоне ограничений связи. У многих автовладельцев не получалось оплатить услугу через приложение.

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