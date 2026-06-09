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09 июня, 07:15

Безопасность

Мошенники стали обманывать школьников с подработкой на лето

Мошенники стали обманывать школьников с подработкой на лето

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Мошенники в России обманывают школьников, которые ищут подработку на лето. Жертвам приходят сообщения от имени якобы известных компаний, где им предлагают легкую работу с высокой зарплатой.

После отклика подростку присылают ссылку для "оформления на работу". На самом деле это поддельный сайт для кражи данных. Так мошенники получают доступ к личной информации и банковским данным.

Важно помнить, что настоящие работодатели не просят вводить паспортные данные или данные карты по ссылкам из мессенджеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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