Мошенники стали обманывать школьников с подработкой на лето

Мошенники в России обманывают школьников, которые ищут подработку на лето. Жертвам приходят сообщения от имени якобы известных компаний, где им предлагают легкую работу с высокой зарплатой.

После отклика подростку присылают ссылку для "оформления на работу". На самом деле это поддельный сайт для кражи данных. Так мошенники получают доступ к личной информации и банковским данным.

Важно помнить, что настоящие работодатели не просят вводить паспортные данные или данные карты по ссылкам из мессенджеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.