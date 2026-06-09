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09 июня, 07:15

Общество

Виртуальные активы на игровом аккаунте могут учитываться при разделе имущества в России

Виртуальные активы на игровом аккаунте могут учитываться при разделе имущества в России

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В России супруги при разводе могут делить не только жилье и машины, но даже персонажей в компьютерных играх. Юристы поясняют, что при разделе имущества суд может учесть стоимость виртуальных активов на игровом аккаунте, например персонажей, обликов и прочих элементов, и назначить одному из супругов денежную компенсацию.

Это возможно, если аккаунт пополнялся за счет общих семейных средств. Главная сложность в таких делах – это определить, какие игровые предметы находились на аккаунте к моменту развода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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