9 мая на улицах Москвы ограничат движение транспорта

9 мая движение будет ограничено на большинстве улиц в центре Москвы. Так, полностью перекрыт проезд по Ходынскому полю, улицам Авиаконструктора Сухого и Авиаконструктора Микояна, Ленинградскому проспекту, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская. Перекрыты Кремлевская набережная, улицы Воздвиженка и Новый Арбат, а также Садовое кольцо от Смоленской площади до улицы Садовая-Каретная. С 11.30, по информации ГИБДД, закроют для движения все Садовое кольцо. Ограничения на Садовом не коснуться только общественного транспорта.