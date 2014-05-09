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Новости

09 мая 2014, 08:52

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9 мая на улицах Москвы ограничат движение транспорта

9 мая на улицах Москвы ограничат движение транспорта

Завтра в центре Москвы ограничат движение транспорта

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9 мая движение будет ограничено на большинстве улиц в центре Москвы. Так, полностью перекрыт проезд по Ходынскому полю, улицам Авиаконструктора Сухого и Авиаконструктора Микояна, Ленинградскому проспекту, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская. Перекрыты Кремлевская набережная, улицы Воздвиженка и Новый Арбат, а также Садовое кольцо от Смоленской площади до улицы Садовая-Каретная. С 11.30, по информации ГИБДД, закроют для движения все Садовое кольцо. Ограничения на Садовом не коснуться только общественного транспорта.
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