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09 января 2022, 23:15

Город

Огромные очереди образовались в ГУМе за фирменным мороженым

Огромные очереди образовались в ГУМе за фирменным мороженым

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Москвичам рассказали о подготовке города к морозам

Сегодня было многолюдно в главном универмаге столицы. Кто-то отправился в ГУМ за модной одеждой, а кто-то – за фирменным мороженым. Очереди к киоскам с заветными шариками в вафельных стаканчиках растянулись на десятки метров.

Вероятно, так москвичи и туристы решили подсластить горечь окончания новогодних каникул. Да и оказаться в ГУМе и не попробовать знаменитое мороженое – большое упущение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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