Роспотребнадзор назвал способы поддержать организм при коротком световом дне

Роспотребнадзор рекомендовал ежедневно гулять не менее 20–30 минут, чтобы адаптироваться к сокращению светового дня. Также специалисты советуют регулярно заниматься спортом, соблюдать режим сна и просыпаться в одно и то же время.

Кроме того, для поддержания нормального уровня освещения в помещениях рекомендуют использовать лампы и не закрывать в течение дня окна шторами и жалюзи.

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