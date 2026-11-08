Более 150 локальных брендов собрал "Ламбада-маркет" на Тверском бульваре

В эти выходные в центре Москвы проходит "Ламбада-маркет". Площадкой для него стало пространство "Тверской. Дом вкуса". Свои товары и работы представили более 150 локальных проектов: дизайнеры, создатели украшений, книжные издательства и винтажные магазины.

Также для гостей работают авторские рестораны. Программу дополнят выступления артистов и диджеев. Маркет открыт с 12:00 до 21:00, вход свободный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.