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08 октября, 13:20

События

Технологическое шоу с участием гуманоидных роботов прошло на кинозаводе "Москино"

Технологическое шоу с участием гуманоидных роботов прошло на кинозаводе "Москино"

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Живая сталь: 8 октября на кинозаводе "Москино" прошло инновационное "Шоу роботов". Гостей ждал необычный формат, в котором роботы взаимодействовали друг с другом и реальными артистами.

Для зрителей подготовили специальную поворотную трибуну, которая перемещала их между тремя локациями. Первая локация стала местом синхронной битвы в двух измерениях. На реальной арене сошлись тяжелые боевые машины "Путевой-24" и "Вебер" под управлением команд-разработчиков. А на гигантском экране развернулся их цифровой поединок в образах "Русского богатыря" и "Робобоксера" на виртуальной площади ВДНХ.

Вторая площадка наглядно продемонстрировала технологию захвата движений. Два актера в специальных костюмах показали боевые приемы, а их цифровые аватары – роботы "Гжель" и "Электробус" – в реальном времени повторили схватку на виртуальной крыше с видом на Москву.

Третья зона объединила людей и механизмы в масштабной совместной тренировке. Сразу девять передовых гуманоидных роботов, среди которых модели Unitree, AgiBot и Engine AI T800, синхронно выполнили элементы боевой гимнастики бок о бок с артистами в кимоно.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева побывала за кулисами шоу и узнала обо всех нюансах его создания.

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