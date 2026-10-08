Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Климовске. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил соболезнования семье 57-летнего мужчины.

Также пострадала 37-летняя женщина. После атаки на проспекте 50-летия Октября загорелись три автомобиля. В расположенном рядом многоквартирном доме повреждено остекление. Угрозы для жителей нет. На месте продолжают работать экстренные службы.

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