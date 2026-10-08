Новые правила экспорта автомобилей из Китая могут осложнить поставки в Россию

Новые правила экспорта автомобилей, которые Китай введет с нового года, могут осложнить поставки машин в Россию. Китайские автозаводы должны будут подтверждать наличие сервисных точек в стране, куда отправляют автомобили.

Для производителей первого класса необходимо подтвердить наличие не менее 50 таких точек. Требования могут коснуться автомобилей глобальных брендов, которые собирают в КНР, а также отдельных китайских марок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.