Эксперт назвал причины массовых протестов студентов во Франции

Проблемы в системе образования привели к массовым протестам во Франции. Как пояснил кандидат педагогических наук Алексей Конобеев, одна из причин недовольства – большое количество учеников в классах. Кроме того, школьники сталкиваются с нехваткой оборудования из-за недостаточного финансирования.

Еще одной проблемой эксперт назвал сложности с поступлением в вузы. По его словам, во Франции также существует ранняя профилизация: примерно с 14 лет школьники последние три года учатся в специализированных классах. В итоге у лицеистов накопился целый комплекс претензий к системе среднего образования.

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