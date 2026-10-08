Эксперт рассказал, почему сбой в дата-центре "Яндекса" затронул крупные сервисы

Отключение дата-центра может привести к сбоям в работе сразу нескольких онлайн-сервисов, если их ресурсы размещены на его площадке. Об этом рассказал ИТ-консультант Антон Каукин.

По его словам, "Яндекс" предоставляет услуги хостинга, поэтому в дата-центре могут размещаться ресурсы других компаний. Если они не предусмотрели возможность быстро переключиться на другой дата-центр или провайдера, восстановление работы может занять от нескольких дней до нескольких месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.