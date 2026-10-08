Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 14:15

Технологии

Эксперт рассказал, почему сбой в дата-центре "Яндекса" затронул крупные сервисы

Эксперт рассказал, почему сбой в дата-центре "Яндекса" затронул крупные сервисы

Мострансавто временно остановило онлайн-продажу билетов на автобусы

После пожара в дата-центре "Яндекса" произошли сбои в работе крупных сервисов

Сервисы "Яндекса" могут работать с перебоями

Часть сервисов "Яндекса" работает с перебоями из-за пожара в дата-центре

Мошенники рассылают москвичам вредоносные файлы под видом обновлений приложений

Московские ЗАГСы начнут переходить на цифровой формат документов

Отборочные этапы международной "Битвы роботов" стартовали в Москве

В Москве пройдет международный марафон по разработке видеоигр

Путин и Собянин открыли первый в России кластер по производству электробатарей

Отключение дата-центра может привести к сбоям в работе сразу нескольких онлайн-сервисов, если их ресурсы размещены на его площадке. Об этом рассказал ИТ-консультант Антон Каукин.

По его словам, "Яндекс" предоставляет услуги хостинга, поэтому в дата-центре могут размещаться ресурсы других компаний. Если они не предусмотрели возможность быстро переключиться на другой дата-центр или провайдера, восстановление работы может занять от нескольких дней до нескольких месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоЕвгения Мирошкина

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика