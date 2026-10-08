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08 октября, 11:45

Город

Специалисты начали консервировать на зиму 14 фонтанов на ВДНХ

Специалисты начали консервировать на зиму 14 фонтанов на ВДНХ

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Ансамбль из 14 фонтанов на Центральной аллее ВДНХ начали консервировать на зиму. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке оборудования к заморозкам после завершения сезона водных шоу.

Фонтаны очищают, оборудование демонтируют и прячут под защитные купола. Для промывки специалисты используют моющее средство на кислотной основе, которое помогает удалить загрязнения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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