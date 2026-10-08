Схема движения в районе Покровское-Стрешнево изменится 9 и 10 октября

В районе Покровское-Стрешнево 9 и 10 октября временно изменится схема движения. Как сообщили в Дептрансе, это необходимо для проведения спортивного праздника "Красно-белый забег".

9 октября с 08:00 закроют движение по улице Братьев Старостиных. 10 октября с 07:00 до 11:30 нельзя будет проехать по участкам улиц Игоря Нетто, Константина Бескова, Николая Озерова, Аэроклубной и Покровской набережной. До 12:30 ограничения будут действовать на участках улиц Братьев Старостиных и Летной.

В местах ограничений запретят парковку. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.