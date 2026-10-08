Расписание поездов МЦД-3 изменится 10 и 11 октября

В предстоящие выходные, 10 и 11 октября, на МЦД-3 изменится график движения поездов. В это время проведут работы по модернизации инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково для строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Интервалы движения поездов частично увеличат, в некоторых случаях – до 45 минут. Часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам. При этом движение поездов до Казанского вокзала и в обратном направлении сохранят.

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