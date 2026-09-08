Завершен комплексный ремонт 3-й Тверской-Ямской улицы

В центре Москвы завершили комплексный ремонт 3-й Тверской-Ямской улицы. Работы прошли на участке от Оружейного переулка до Лесной улицы.

На проезжей части и тротуарах полностью заменили дорожное покрытие. Также специалисты комплекса городского хозяйства установили фонари с энергоэффективными светильниками.

После обновления территории появились удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.