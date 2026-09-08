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08 сентября, 17:15

Город

Завершен комплексный ремонт 3-й Тверской-Ямской улицы

Завершен комплексный ремонт 3-й Тверской-Ямской улицы

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В центре Москвы завершили комплексный ремонт 3-й Тверской-Ямской улицы. Работы прошли на участке от Оружейного переулка до Лесной улицы.

На проезжей части и тротуарах полностью заменили дорожное покрытие. Также специалисты комплекса городского хозяйства установили фонари с энергоэффективными светильниками.

После обновления территории появились удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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