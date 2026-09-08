Заморозки могут прийти в Московский регион в ночь на 9 сентября

Первые осенние заморозки возможны в столичном регионе в ночь на 9 сентября. В Московской области температура может приблизиться к нулевой отметке.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с конца мая, на метеостанции ВДНХ зафиксировали 7 градусов.

При этом дневная температура в ближайшие дни будет повышаться. В четверг, 10 сентября, ожидается 26 градусов, перепад температуры составит 25 градусов.

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