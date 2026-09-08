08 сентября, 12:15Общество
Заморозки могут прийти в Московский регион в ночь на 9 сентября
Первые осенние заморозки возможны в столичном регионе в ночь на 9 сентября. В Московской области температура может приблизиться к нулевой отметке.
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с конца мая, на метеостанции ВДНХ зафиксировали 7 градусов.
При этом дневная температура в ближайшие дни будет повышаться. В четверг, 10 сентября, ожидается 26 градусов, перепад температуры составит 25 градусов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.