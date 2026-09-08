В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 8 сентября

Наиболее плотное движение утром 8 сентября наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Об этом рассказала ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова. Интенсивность движения составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Савеловской эстакаде ТТК и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд затруднения прогнозируются на радиальных трассах по направлению в область.

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