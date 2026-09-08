Россиянам начнут автоматически назначать пенсии по старости

С 1 января 2027 года в России изменится порядок назначения страховых пенсий по старости. Теперь их будут назначать автоматически, на основании данных, которые уже есть в информационных системах Соцфонда.

Сейчас россияне, достигшие пенсионного возраста, получают на портале "Госуслуги" уведомление о возможности оформить пенсию. Решение о ее назначении принимают после того, как гражданин дает электронное согласие.

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