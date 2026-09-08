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08 сентября, 06:15

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Москвичка сняла на видео стаю из сотен птиц в небе

Москвичка сняла на видео стаю из сотен птиц в небе

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Москвичка сняла на видео огромную стаю птиц, заполонившую небо. Кадры выглядят одновременно завораживающе и жутковато. Сотни пернатых кружат, сжимаются и разлетаются, словно единый живой организм. Это явление называют мурмурацией.

Птицы синхронно меняют направление, образуя в воздухе причудливые фигуры, и при этом никогда не сталкиваются. Ученые до сих пор спорят о причинах такого "танца".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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