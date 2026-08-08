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08 августа, 17:10

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Фестиваль уличных видов спорта прошел на ВДНХ

Фестиваль уличных видов спорта прошел на ВДНХ

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8 августа на ВДНХ состоялся Фестиваль уличных видов спорта, собравший тысячи поклонников активного образа жизни и молодежной культуры. Мероприятие объединило спорт, музыку и уличное творчество.

В рамках фестиваля прошли турниры по стритболу и уличному футболу 3×3, а также батлы по брейк-дансу. Помимо соревнований, гостей ждали более 10 интерактивных зон, где каждый мог попробовать себя в хип-хопе, диджеинге, граффити или создать собственный дизайн футболки.

В атмосферу уличной культуры и драйва окунулась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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