Фестиваль уличных видов спорта прошел на ВДНХ

8 августа на ВДНХ состоялся Фестиваль уличных видов спорта, собравший тысячи поклонников активного образа жизни и молодежной культуры. Мероприятие объединило спорт, музыку и уличное творчество.

В рамках фестиваля прошли турниры по стритболу и уличному футболу 3×3, а также батлы по брейк-дансу. Помимо соревнований, гостей ждали более 10 интерактивных зон, где каждый мог попробовать себя в хип-хопе, диджеинге, граффити или создать собственный дизайн футболки.

В атмосферу уличной культуры и драйва окунулась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.