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Новости

08 августа, 14:30

События

Массовый вертикальный забег открыл День физкультурника на Воробьевых горах

Массовый вертикальный забег открыл День физкультурника на Воробьевых горах

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Масштабный спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, прошел на Воробьевых горах 8 августа. Площадка собрала тысячи спортсменов и зрителей.

Открыл программу первый в истории Москвы массовый вертикальный забег на смотровую площадку. Он прошел рядом с зоной приземления большого лыжного трамплина К-75. Участникам предстояло преодолеть примерно 130 метров вверх по склону. Еще одним состязанием стала полоса препятствий – 13 испытаний на силу, ловкость и командное взаимодействие. Для любителей классического спорта развернулся масштабный фитнес-челлендж под руководством топовых российских тренеров.

Звездными амбассадорами мероприятия выступили олимпийский чемпион в лыжных гонках Никита Крюков, обладатель серебряной медали Олимпиады по ски-альпинизму Никита Филиппов, а также трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин.

В атмосферу спорта, рекордов и командного духа вместе с участниками праздника погрузилась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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