Рубрика "Москва и мир": документ и землетрясение в Индонезии

Исполнителям покушения на Николаса Мадуро было предложено 50 миллионов долларов и последующий переезд в США. Об этом сообщил венесуэльский лидер. По его данным, преступников было 11 человек. Проходили подготовку в Колумбии, за атакой стоял оппозиционер Хулио Борхес, а идею о подготовке покушения высказали организаторы беспорядков в Венесуэле еще в 2017 году. Известно, что двух депутатов из оппозиции могут лишить неприкосновенности. Такое наказание им грозит, если будет доказана их причастность к произошедшему. Покушение на президента Венесуэлы произошло 4 августа. Мадуро пытались атаковать беспилотные летательные аппараты со взрывчаткой. Силовики успели вовремя сбить их с курса. В результате пострадали семеро солдат.

Американское издание Politico раскрыло содержание документа, который во время встречи в Хельсинки президент России Владимир Путин передал лидеру США Дональду Трампу. Как утверждает газета, Москва предложила Вашингтону на пять лет продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Также в списке есть предложение заключить новый договор, ограничивающий размещение оружия в космосе. Помимо этого, Кремль выступает за сотрудничество во время военных учений в Европе и за начало диалога между госсекретарем и министром обороны США и их российскими коллегами. Между тем, Белый дом отказался комментировать эти предложения. Там заявили, что Трамп вообще не получал подобных документов. Первая полноформатная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоялась 16 июля. Позже американский лидер заявил, что эти переговоры положили начало нормализации отношений США и России.



В Японии отменили более 150 авиарейсов и рекомендовали покинуть свои дома свыше 100 тысячам человек в префектуре Тиба. На регион надвигается тайфун "Шань-шань". Он подходит к центральной части страны со стороны Тихого океана и утром 9 августа будет уже в Токио. Уже начались сильные ливневые дожди со шквалистыми порывами ветра. В столице страны обесточены около 600 домов. Серьезные перебои ожидаются в работе наземного транспорта – железнодорожники объявили, что отменяют несколько поездов.

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 130. Без крыши над головой остаются более 70 тысяч человек. Многим требуется медицинская помощь. Землетрясение на острове Ломбок произошло 5 августа. По разным данным его магнитуда составляла от шести до семи баллов. Была объявлена угроза возникновения цунами, которую сняли только на следующий день. Правительство и международные организации делают все возможное для спасения людей, но из-за масштабных разрушений до некоторых районов, наиболее близких к эпицентру, пока добраться не удается. Местные власти сообщают о нехватке продовольствия, медикаментов и квалифицированного медицинского персонала.