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08 июля 2021, 13:28

Происшествия

Таможенники задержали пассажира из Дели, перевозившего под одеждой 13,5 кг украшений

Таможенники задержали пассажира из Дели, перевозившего под одеждой 13,5 кг украшений

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Шереметьевские таможенники задержали пассажира из Дели. Он перевозил под одеждой 13,5 килограмма украшений.

В его рубашке была подкладка с внутренними карманами. В них гость из Индии пытался провезти 549 бус из природных камней.

Таможенники изъяли весь товар и направили на экспертизу. По ее результатам может быть возбуждено уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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