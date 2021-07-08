Таможенники задержали пассажира из Дели, перевозившего под одеждой 13,5 кг украшений

Шереметьевские таможенники задержали пассажира из Дели. Он перевозил под одеждой 13,5 килограмма украшений.

В его рубашке была подкладка с внутренними карманами. В них гость из Индии пытался провезти 549 бус из природных камней.

Таможенники изъяли весь товар и направили на экспертизу. По ее результатам может быть возбуждено уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.