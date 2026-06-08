Россиян предупредили о наказании за оскорбления в интернете

Оскорбления в интернете могут обернуться штрафом, предупреждают юристы. Если в комментариях в соцсетях кого-то унижают или сравнивают с животным, это подпадает под статью закона об оскорблениях.

За оскорбление, совершенное публично в интернете, гражданским лицам грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Чтобы добиться наказания для грубияна, достаточно подать заявление в прокуратуру и приложить подтверждения, например, снимки экрана с оскорбительными словами.

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