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08 мая 2020, 15:30

Общество

В Роспотребнадзоре призвали сохранить ограничения до создания вакцины от COVID-19

В Роспотребнадзоре призвали сохранить ограничения до создания вакцины от COVID-19

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В России будут продолжать действовать некоторые правила поведения до момента, пока не появится вакцина от коронавирусной инфекции или пока COVID-19 не "уйдет". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции продлен в Москве до 31 мая. Выходить из дома можно только за экстренной медицинской помощью, в магазин или аптеку.

Также с 12 мая власти Москвы ввели обязательный масочный режим. Он будет действовать в городском транспорте и других общественных местах.

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