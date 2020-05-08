В Роспотребнадзоре призвали сохранить ограничения до создания вакцины от COVID-19

В России будут продолжать действовать некоторые правила поведения до момента, пока не появится вакцина от коронавирусной инфекции или пока COVID-19 не "уйдет". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции продлен в Москве до 31 мая. Выходить из дома можно только за экстренной медицинской помощью, в магазин или аптеку.

Также с 12 мая власти Москвы ввели обязательный масочный режим. Он будет действовать в городском транспорте и других общественных местах.