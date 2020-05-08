08 мая 2020, 15:30Общество
В Роспотребнадзоре призвали сохранить ограничения до создания вакцины от COVID-19
В России будут продолжать действовать некоторые правила поведения до момента, пока не появится вакцина от коронавирусной инфекции или пока COVID-19 не "уйдет". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее стало известно, что режим самоизоляции продлен в Москве до 31 мая. Выходить из дома можно только за экстренной медицинской помощью, в магазин или аптеку.
Также с 12 мая власти Москвы ввели обязательный масочный режим. Он будет действовать в городском транспорте и других общественных местах.