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08 апреля 2022, 12:30

Политика

Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых

Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых

Курс рубля не отреагировал на сообщение о снижении ключевой ставки ЦБ РФ

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Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов – до 17% годовых. В ЦБ подчеркнули, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.

Япония впервые объявила персонами нон грата 8 российских дипломатов. Москва ответит на высылку своих дипломатов из Японии, заявили в МИД РФ.

Кабмин разрешил использовать часть нефтегазовых доходов на финансирование приоритетов бюджета.

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