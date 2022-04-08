Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов – до 17% годовых. В ЦБ подчеркнули, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.

Япония впервые объявила персонами нон грата 8 российских дипломатов. Москва ответит на высылку своих дипломатов из Японии, заявили в МИД РФ.

Кабмин разрешил использовать часть нефтегазовых доходов на финансирование приоритетов бюджета.