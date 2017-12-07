Жители Щербинки пожаловались на проблемы с транспортом

Огромные очереди к автобусам скапливаются каждое утро в Щербинке. Люди жалуются, что выбраться из микрорайона стало невероятно сложно. С отменой маршруток практически единственным действующим транспортом осталось такси, что очень накладно.

Местные говорят, что во время заселения они и представить не могли, что выехать будет настолько тяжело. Рядом находится железнодорожная станция "Щербинка". До Южного Бутово тоже не так далеко, а там уже и метро. Однако добраться и туда, и туда – весьма проблематично. Водители автобусов график не соблюдают. Перевозят пассажиров и коммерческие маршрутки, но самый короткий путь до метро для общественного транспорта теперь находится под запретом. Это связано с тем, что дорога является временной и не соответствует требованиям безопасности.

Сейчас в проекте – строительство новых дорог. Одна из них как раз и должна соединить микрорайон с районом Южное Бутово. Другая, в свою очередь, пройдет рядом с жилым комплексом. Однако ждать новых дорог и, соответственно, новых маршрутов жителям предстоит как минимум год – говорят в префектуре ТиНАО. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.