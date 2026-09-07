Синоптик Тишковец спрогнозировал бабье лето в Москве с 8 сентября

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, во вторник, 8 сентября, в Москве начнется короткое бабье лето: днем воздух прогреется до 16 градусов, а к вечеру стартует сезон теплой и сухой погоды.

В середине недели, благодаря антициклону, ожидается переменная облачность без осадков, ночью до 7 градусов, днем до 22 градусов. Самым теплым днем станет четверг, 10 сентября, когда столбики термометров поднимутся до 26 градусов.

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