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07 августа, 15:00

События

Работы ведущих ландшафтных архитекторов страны представили на фестивале "Сады и люди"

Работы ведущих ландшафтных архитекторов страны представили на фестивале "Сады и люди"

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Фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди" в 11-й раз прошел в Москве. Его площадкой впервые стала усадьба "Люблино" – все события проходили рядом с недавно отреставрированным дворцом Н. А. Дурасова.

Главной темой экспозиции в этом году была "Линия красоты". На фестивале были представлены более 10 партнерских садов, проекты начинающих студенческих команд и работы ведущих ландшафтных архитекторов страны. Среди них – сады, вдохновленные русскими кружевами, джазовыми музыкантами и иконой Андрея Рублева.

Ведущая Полина Ермолаева погрузилась в атмосферу исторических пикников, уроков по стрижке живых изгородей и выставки редких растений.

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