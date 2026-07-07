Более 3 тысяч человек посетили "Тимати Картинг Фест–02" в Москве

В Москве прошел фестиваль "Тимати Картинг Фест–02". Мероприятие состоялось на парковке "Тимати Картинг х Atomic Heart" у ТРК "Европолис Ростокино" и собрало более 3 тысяч гостей.

На площадке работали музыкальная сцена, фуд-траки и выставка автомобильной и мототехники. Посетители могли увидеть эксклюзивные спорткары, гоночные болиды, футуристические вездеходы, "биг-футы" и автобассейн.

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