Новости мира: мощные осадки затопили улицы и станции метро в Мумбаи

Мощные осадки превратили улицы Мумбаи в реки. Из-за длительных осадков затопленными оказались несколько районов крупнейшего мегаполиса Индии. Под воду ушли подземные переходы и станции метро, также сообщается о поваленных деревьях.

Президент США Дональд Трамп признался, что лишь сейчас узнал о правилах красной карточки в футболе, а именно о дисквалификации игрока после нее. Ранее нападающий сборной США Фоларин Балогун получил удаление с поля в матче с Боснией и Герцеговиной за то, что наступил на ногу противнику.

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