График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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07 апреля 2023, 13:45

Политика

Новости часа: концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки

Новости часа: концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки

Новости часа: участники СВО смогут получить допобразование бесплатно

Мишустин сообщил о подготовке проекта профобразования для участников СВО и их семей

Новости часа: Песков назвал одну из ключевых тем на госсовете Союзного государства

Новости часа: Песков заявил, что РФ не даст Белоруссию в обиду

Путин встретился с руководителями четырех новых регионов РФ

Путин и Лукашенко начали заседание Высшего госсовета Союзного государства

Новости часа: Путин заявил о планах строительства железной дороги в новых регионах РФ

Новости часа: на востоке Москвы построят семь школ, детских садов и спорткомплекс

Путин начал встречу с врио глав новых регионов России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Концепцию безопасности Союзного государства подготовят в максимально сжатые сроки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 83 рублей впервые с апреля 2022 года. Таковы данные торгов.

Россия может работать по экспорту зерна вне зерновой сделки, через Турцию и Катар. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с турецким главой МИД Мевлютом Чавушоглу.

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