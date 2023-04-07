07 апреля 2023, 13:45Политика
Новости часа: концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Концепцию безопасности Союзного государства подготовят в максимально сжатые сроки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 83 рублей впервые с апреля 2022 года. Таковы данные торгов.
Россия может работать по экспорту зерна вне зерновой сделки, через Турцию и Катар. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с турецким главой МИД Мевлютом Чавушоглу.