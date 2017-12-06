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06 декабря 2017, 07:45

Общество

"ЦСКА" не удалось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

"ЦСКА" не удалось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

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"ЦСКА" остался без Лиги чемпионов. Столичный клуб в гостях уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и не смог выйти из своей группы в плей-офф.

Чтобы продолжить участие в турнире москвичам нужно было побеждать с крупным счетом. Начало было положено: "ЦСКА" повел в счете в первом тайме. Мяч после удара Витиньо рикошетом от спины Алана Дзагоева влетел в сетку англичан. Однако, "Манчестер Юнайтед" не оставил никаких шансов, забив два гола в течение двух минут в середине второго тайма. Тем не менее, впервые за последние шесть лет, армейцам удалось пробиться в весеннюю часть еврокубков.

Продолжить участие в Лиге Чемпионов может другой столичный клуб – "Спартак". Однако произойдет это только в случае победы в гостях у другого именитого английского соперника – "Ливерпуля". Матч состоится сегодня вечером на стадионе "Энфилд". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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