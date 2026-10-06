Фонтанный комплекс "Годы войны" начали готовить к зиме в Парке Победы

Фонтанный комплекс "Годы войны" в Парке Победы начали готовить к зиме. Специалисты сливают воду, продувают трубопроводы и форсунки, а также демонтируют детали, которые могут повредиться при низких температурах.

Всего городские службы законсервируют свыше 600 фонтанов. Зимой специалисты проведут плановый предупредительный ремонт электротехнического и насосного оборудования, заменят или восстановят необходимые детали и элементы механизмов.

Работы по подготовке фонтанов к новому сезону начнутся примерно с середины марта в зависимости от погодных условий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.