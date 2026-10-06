Москвичи стали все чаще использовать корзины для кондиционера в качестве хранилищ. В тех ЖК, где такие приспособления установлены почти у каждого окна, случаев больше.

Корзины сохраняют внешний вид домов, не портят архитектурную концепцию и скрывают разноцветную технику. Однако резину в таких емкостях хранить точно не стоит. За использование пространства не по назначению можно получить штраф.

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