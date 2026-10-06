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Новости

06 октября, 13:30

Город

Более 600 водных конструкций начали готовить к зиме в Москве

Более 600 водных конструкций начали готовить к зиме в Москве

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В Москве начали подготовку к зиме более 600 водных конструкций. Специалисты приступили к консервации фонтанов, впереди очистка, ремонт оборудования и защита декоративных элементов.

В Парке Победы пять чаш комплекса "Годы войны" освободили от воды и сейчас отмывают. Зимой специалисты проведут плановый ремонт электротехнического и насосного оборудования, а также заменят или отремонтируют необходимые детали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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