Более 600 водных конструкций начали готовить к зиме в Москве

В Москве начали подготовку к зиме более 600 водных конструкций. Специалисты приступили к консервации фонтанов, впереди очистка, ремонт оборудования и защита декоративных элементов.

В Парке Победы пять чаш комплекса "Годы войны" освободили от воды и сейчас отмывают. Зимой специалисты проведут плановый ремонт электротехнического и насосного оборудования, а также заменят или отремонтируют необходимые детали.

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