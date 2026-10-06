Россияне потратили почти 15 млрд рублей на железосодержащие препараты и БАДы

Железосодержащие препараты и БАДы становятся все популярнее, особенно среди женщин. По данным СМИ, за год россияне потратили на них почти 15 миллиардов рублей. Многие принимают железо в надежде справиться с усталостью.

Чрезмерное употребление этого элемента может навредить организму. Специалист отмечает, что железо необходимо для переноса кислорода и работы мышц, но в больших количествах оно может усиливать окислительный стресс и способствовать развитию заболеваний, связанных с ним.

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