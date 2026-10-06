Консервация фонтанов на зиму началась в Москве

Сезон фонтанов в Москве завершен. Специалисты приступили к их зимней консервации. Чаши и скульптуры обрабатывают специальным раствором для защиты от загрязнений и коррозии, а чувствительное к холоду оборудование демонтируют.

На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" установят защитные металлические щиты. Свето-динамический фонтан в парке "Царицыно" накроют массивным надувным куполом. Такая технология позволяет защитить конструкцию от низких температур и осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.