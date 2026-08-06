Москвичам рассказали, чем заняться в столице 6 августа

В столице 6 августа пройдет несколько культурных мероприятий. В усадьбе Салтыковых-Чертковых открыто иммерсивное шоу "Министерство магии". Гости смогут стать участниками интерактивного спектакля, пройти квест, освоить фокусы и посетить музей магических артефактов.

В Большом Московском цирке идет программа "Совсем большой", приуроченная к 50-летнему юбилею народного артиста России Эдгарда Запашного. Зрителей ждут выступления акробатов, воздушных гимнастов и дрессировщиков.

Театр имени Моссовета представит новое сценическое прочтение романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". Постановка рассказывает о духовных поисках Раскольникова через игру актеров, декорации, свет и музыку.

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